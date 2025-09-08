Israele-Italia 2-3, Politano firma la rimonta con un gran sinistro a volo! | VIDEO

Ultimissime Israele-Italia, gara pazzesca per gli uomini di Gennaro Gattuso: il risultato finale e a tratti surreale è di 4-5 con un goal pesantissimo di Matteo Politano.
L'attaccante del Napoli, prima del finale clamoroso, è stato decisivo poiché ha riportato avanti i suoi con un gran sinistro a volo nell'area di rigore su assist di Mateo Retegui per il momentaneo 2-3.
Al 67esimo, poi, la sostituzione dopo un'altra prestazione di qualità e al contempo di grande sacrificio: al suo posto dentro Riccardo Orsolini.