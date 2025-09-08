Israele-Italia 2-3, Politano firma la rimonta con un gran sinistro a volo! | VIDEO

Zoom  
Israele-Italia 2-3, Politano firma la rimonta con un gran sinistro a volo! | VIDEO

Israele-Italia 2-3, gol di Politano pesantissimo

VIDEO ALLEGATI

Ultimissime Israele-Italia, gara pazzesca per gli uomini di Gennaro Gattuso: il risultato finale e a tratti surreale è di 4-5 con un goal pesantissimo di Matteo Politano.

Israele-Italia 2-3, gol pesantissimo di Politano 

L'attaccante del Napoli, prima del finale clamoroso, è stato decisivo poiché ha riportato avanti i suoi con un gran sinistro a volo nell'area di rigore su assist di Mateo Retegui per il momentaneo 2-3.

Al 67esimo, poi, la sostituzione dopo un'altra prestazione di qualità e al contempo di grande sacrificio: al suo posto dentro Riccardo Orsolini

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top