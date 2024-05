Cannavaro rilancia l'Udinese, rimpianto tifosi del Napoli: "Perché Mazzarri e non lui?"

Prima vittoria dell'Udinese sotto la nuova gestione firmata Fabio Cannavaro. Dopo la sconfitta all'esordio nel recupero contro la Roma e i pareggi d'oro contro Bologna e Napoli, è arrivato stasera un successo pesantissimo per i friulani in casa del Lecce per 2-0. Tre punti d'oro che piazzano i bianconeri al 15° posto e a +1 dalla zona infernale ma con due squadre sotto - Cagliari e Frosinone - che li dividono al terzultimo posto.

Impatto Cannavaro all'Udinese, rimpianto per i tifosi del Napoli?

Impatto strepitoso per il giovane tecnico napoletano, tanto che qualcuno addirittrua lo rimpiange adesso. "Perché un allenatore passato come Mazzarri e non Cannavari?", sottolinea ora più che mai qualcuno. Anche perché, oltre Tudor, l'ex pallone d'oro era proprio tra i nomi studiati. C'è chi è convinto che Cannavaro, in qualche modo, potesse seguire la scia di De Rossi in casa Roma. Invece non conosceremo mai la risposta, ma lo faranno di certo i tifosi dell'Udinese ora chiamato a due scontri diretti: Udinese-Empoli e Frosinone-Udinese.