CorSport su De Laurentiis: aveva immaginato di poter fare a meno di Spalletti e Giuntoli, ha commesso un errore e lo ha capito

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha sbagliato, aveva immaginato di poter fare a meno a cuor leggero di Spalletti e Giuntoli, allenatore e ds del capolavoro, e soprattutto di poterli sostituire facilmente. Ne parla il Corriere dello Sport.

Nulla di più lontano dalla verità: il presidente ha commesso un errore e lo ha capito.

“Persevare significa mettere in pericolo un capitale tecnico e societario costruito con perizia, sacrifici e collaboratori scelti con fiuto e bravura. Il calcio è più forte di tutti e De Laurentiis lo ha rimesso al centro del villaggio: ha puntato in anticipo su Giovanni Manna, 35 anni, il piglio e la competenza di poter ritrovare l’ordine smarrito in un anno”