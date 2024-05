"Premio Uomini per lo Sport 2024", premiato anche il team manager della SSC Napoli Beppe Santoro

Tra i premiati a “Il premio Uomini per lo Sport 2024" c'è anche Giuseppe Santoro, storico dirigente ed attuale Team Manager della SSC Napoli. Si tratta di un premio Nazionale nato nel 2001 che nel corso degli anni ha visto premiati personaggi sportivi di alto pregio, come Gianni Petrucci gia' Presidente del Coni, Per Luigi Collina ex arbitro internazionale ed oggi capo designatore arbitrale Uefa, Carlo Tavecchio gia' presidente FiGC, Marcello Lippi C.T. della Nazionale campione del Mondo 2006, Ciro Ferrara, prodotto del vivaio del calcio Napoli, campione d'Italia con gli azzurri di Maradona.

Quest'anno , tra i premiati, ci sara' Giuseppe "Peppe” Santoro, storico dirigente ed attuale Team Manager Calcio Napoli. Grande dirigente sportivo, Peppe Santoro parte dal territorio, dal basso come si dice oggi. Direttore e responsabile del settore giovanile della Damiano Promotion di Carmine Tascone, vivaio leader del panorama nazionale, dopo due scudetti “Giovanissimi” conquistati a cavallo della fine degli anni ‘90 e 2000, diventa nel 2002 Direttore dell’Area Tecnica dell’Avellino conquistando, al primo colpo, la promozione dalla serie C alla serie B approdando poi nel nuovo Napoli di De Laurentiis nel 2004, dapprima come responsabile del settore giovanile del sodalizio partenopeo, dove scopre, da “talent scout”, sua prima vocazione, Lorenzo Insigne (e tanti altri calciatori campani approdati al palcoscenico della serie A) e dove conquista alla prima stagione il primo scudetto della categoria “Berretti” della storia del Napoli.

Contemporaneamente, in qualità di braccio destro del Direttore Generale Pierpaolo Marino, divide equamente le sue qualità manageriali tra il settore giovanile e la Prima Squadra, diventando ufficialmente nel 2009 Team Manager della Prima Squadra del club. E' il Napoli dei Tre Tenori, che tante soddisfazioni regala ai tifosi Partenopei con le prime esaltanti avventure internazionali in Champions ed il primo titolo nazionale riportato a Napoli dopo l’epoca Maradona, la Coppa Italia nel 2012. Successivamente, dopo un magico ultimo quadriennio azzurro, segue il mister Mazzarri a Milano, sponda Inter, poi le esperienze in Premier League a Watford, ed ancora un triennio al Torino.

Ritorna a Napoli nel giugno 2021, contemporaneamente all’arrivo di Spalletti allenatore e, da uomo vincente, concorre con il suo lavoro competente, garbato e misurato, al magico biennio che prima riporta il Napoli in Champions League e poi lo rende protagonista della splendida cavalcata di dominio assoluto culminata con la vittoria dello storico terzo scudetto del club 2022/23. Il premio “Uomini per lo Sport” e' organizzato dall'associazione di promozione sociale (APS) Maria Palmieri presieduta dall'Avvocato Salvatore Colonna, Gia' presidente della FiGC Campania e consigliere Nazionale FIGC.