Calciomercato Napoli - Finora Psg e Barcellona sono i club usciti allo scoperto per Kvaratskhelia. Il Barcellona vorrebbe fare la spesa in casa Napoli visto che ha manifestato l'interesse anche per Lobotka, ma è frenato da una situazione finanziaria che non gli permette certo investimenti folli. Discorso diverso per il Psg, vicinissimo ad Osimhen (occhio anche alla Premier per il nigeriano), che pare abbia già incontrato l'agente di Kvara per sondare il terreno.