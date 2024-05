Cesarano: "Il silenzio del Napoli è la peggior scelta: fossi in De Laurentiis scriverei una lettera alla città"

Il giornalista Rino Cesarano ha commentato la situazione del Napoli sui suoi social:

"Il silenzio in questo momento è la scelta peggiore. Se davvero fossi il comandante di questa nave alla deriva farei una cosa sola: fisserei una conferenza stampa, oppure scriverei una lettera aperta alla città, in cui ringrazierei per la vicinanza allo stadio, per il calore mostrato quest'anno nonostante tutto e chiederei un altro po' di pazienza perché c'è tutta la volontà per cambiare pagina nel modo dovuto e che si sta lavorando h24 per rimediare".