Da Brescia, Corbetta a CN24: "Stasera squadra di Lopez in campo con il 4-3-2-1, su Tonali tante squadre ma Juve in vantaggio"

Ultime notizie calcio Napoli - Vincenzo Corbetta, giornalista di BresciaOggi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Stasera si vocifera che il Brescia possa schierarsi con un 4-3-2-1, con Tonali che dovrebbe essere spostato da mezzala. Su Tonali ci sono tante squadre ma la Juventus al momento sembra in vantaggio. A pensare male si fa peccato ma spesso si indovina: contro la Juventus domenica scorsa non ha giocato… E’ un calciatore che ha sempre disputato campionati veri, non di centro classifica, e questo lo ha certamente temprato”.