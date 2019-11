Biasin: "Ibrahimovic? Il Bologna insiste, il Milan non si capisce ma la moglie ha una preferenza"

Fabrizio Biasin scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Parliamo di Ibra. Ibra “ci farà sapere”. Il Bologna insiste, il Milan non si capisce, lui temporeggia in attesa dell’offerta migliore. Giocare per Mihajlovic lo stuzzica, la moglie preferirebbe Milano. Insistiamo: il Diavolo faccia uno sforzo se vuole dare un senso alla stagione, un po' di entusiasmo alla piazza e, in contemporanea, se vuole provare ad aumentare il valore di giocatori che al momento stanno decisamente rendendo sotto il minimo sindacale".