Anguissa a DAZN: "Partita difficile, ma ci siamo battuti fino alla fine! Siamo molto felici della vittoria"

Notizie Napoli calcio - Frank Anguissa, match winner allo scadere, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Cagliari 1-0:

“Siamo molto contenti perchè abbiamo vinto alla fine. Partita difficile, il Cagliari ha difeso benissimo. Ci siamo battuti fino alla fine e abbiamo vinto”.

Anche contro il Parma segnasti allo scadere, messaggio alle rivali? Abbiamo lavorato da squadra, dobbiamo continuare così. Pensiamo a noi stessi. Siamo sempre qui per i tifosi e faremo sempre di tutto per vincere in casa”.

