Salernitana-Napoli, Inzaghi recupera Dia e Daniliuc: ecco la probabile formazione

Sabato pomeriggio allo stadio Arechi si gioca la partita di Serie A Salernitana vs Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno raccoglie le ultimissime notizie provenienti da Salerno, con la squadra di Inzaghi costretta a vincere, reduce da 1 solo punto nelle ultime due partite e soli 4 punti in classifica.

Formazione Salernitana

Per la Salernitana non ci sono buone notizie, però, a partire dall'assenza di Gyomber contro il Napoli a causa di una squalifica. Problemi anche per Fazio che sta recuperando da un fastidio al polpaccio, mentre chi dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi sono Dia e Daniliuc.

Ultime notizie. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, contro il Napoli la Salernitana scenderà in campo con il 4-3-2-1, con Ochoa in porta, in difesa Mazzocchi e Bradaric sugli esterni, coppia centrale costituita da Pirola e uno tra Fazio e Lovato; a centrocampo Maggiore, Bohinen e Coulibaly, trequarti composta da Candreva e Cabral, prima punta Dia. Nella ripresa spazio a Ikwuemesi e Tchaouna.