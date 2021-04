Napoli-Crotone, le probabili formazioni: Gattuso potrebbe rilanciare Osimhen e Bakayoko dal 1', Ounas in campo per Cosmi

Napoli Calcio - Domani il Napoli affronterà il Crotone allo stadio Maradona alle ore 15 per la ventinovesima giornata di serie A. Queste le probabili formazioni:

Gattuso

QUI NAPOLI - Gattuso non avrà a disposizone Koulibaly squalificato e si ritrova in condizioni non ottimali Ospina, Demme e Mertens. Al centro dell'attacco ci dovrebbe essere Osimhen. In porta Meret, la coppia centrale sarà composta da Maksimovic e Manolas. A centrocampo Bakayoko. Gli altri dubbi sono Politano-Lozano e Hysaj-Mario Rui.

NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

QUI CROTONE - Cosmi avrà a disposizione alcuni calciatori fermi da qualche settimana: Messias, Cigarini e Luperto. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Golemic, Magallan e Djidji , sulle fasce Rispoli e Pedro Pereira, nel mezzo Benali e Molina. Davanti ci sarà Messias sulla trequarti con Ounas a fare coppia con Simy.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Djidji; Pedro Pereira, Molina, Benali, Rispoli; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

