Probabili formazioni Napoli-Empoli: Garcia si fida sempre degli stessi 11

Formazioni Napoli Empoli 2023/24. La prossima partita di Serie A vede scendere in campo Napoli ed Empoli che si giocheranno 3 punti importantissimi per la classifica di Serie A. Andiamo a vedere quelle che sono le probabili formazioni Napoli Empoli.

Probabili formazioni Napoli Empoli: le scelte di Garcia e Andreazzoli

Napoli - Non ha intenzione di cambiare il suo Napoli l'allenatore Rudi Garcia che resta in discussione per questa altalena di risultati che continua ad esserci da inizio stagione. Un momento complicato che sembra non riuscire a passare per gli azzurri e per questo motivo che si cerca di capire ora quello che può accadere. Intanto, per le scelte cambia solo un giocatore Garcia che manda in campo ancora una volta gli stessi 11. Qualche cambio obbligato, invece, per Andreazzoli per problemi legati agli infortuni come quello di Baldanzi che sarà assente. Queste le probabili formazioni Napoli Empoli: