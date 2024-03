Sudakov, l'agente: "Napoli? Sarebbe tra le migliori soluzioni per il futuro! Piace a tanti, sulla volontà dello Shakhtar..." | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Sergiy Serebrennikov, agente di Ruslan Malinovskiy e Georgiy Sudakov, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il calcio italiano non è in crisi, lo scorso anno i risultati sono stati infinitamente migliori ma guardiamo in faccia alla realtà: Lazio e Napoli erano sfavorite contro Bayern Monaco e Barcellona, discorso diverso per l’Inter che veniva da una stagione importante ed è uscito fuori contro una buona squadra come l’Atletico Madrid.

Malinovskiy al Genoa? Ruslan si sta trovando bene con Gilardino, è in una piazza in cui si può lavorare: lui si trova bene lì, vorrebbe rimanere e continuare in rossoblu, si è visto cosa è successo con il Marsiglia.

Sudakov piace al Napoli? Georgiy è uno dei giocatori più interessanti che al momento giocano in Ucraina, ha fatto enormi progressi e ha tanto potenziale ancora da esplorare in un campionato diverso: è normale che ci siano club interessati in Italia, Inghilterra e Germania, e che ci siano contatti con tante società. Ma lo Shakhtar è quello che deciderà quando Sudakov andrà via, per il momento è difficile che accetti di farlo partire.

Napoli? Non l’ho sentito direttamente io, posso dire che ci sono interessamenti da tante squadre. Per come la vedo io, il Napoli è un club di alto livello: sarebbe un grande passo per Georgiy, perchè lo vedo adatto allo stile di gioco del campionato di Serie A. Sarebbe tra le migliori soluzioni per uno come Sudakov.

Può essere confrontato a Mudryk del Chelsea? Se parliamo di stile di gioco, sono diversi. Sono simili perchè giovani e molto talentuosi, Sudakov ha caratteristiche diverse da Mychajlo”