Raspadori, le amiche Alice e Irene: "Jack da sempre giocherellone: rimase bloccato con il collo per un gioco! Fa un certo effetto vederlo ora in tv" | ESCLUSIVA

Nella rosa del Napoli Campione D'Italia, c'è un giovane arrivato dal Sassuolo, che tanto bene ha fatto con quella maglia tanto da arrivare a giocare e vincere l'Europeo con la Nazionale italiana. E' Giacomo Raspadori, oggi attaccante del Napoli, ma dal passato ricco di aneddoti e curiosità. Con 'A casa di Jack' abbiamo provato a raccontarvi tutto, dai luoghi, la sua Castel Maggiore, la scuola e gli amici oltre a chi calcisticamente l'ha fatto crescere. Tra gli ospiti anche Irene Dell'Aglio e Alice Guidi, due amiche d'infanzia di Jack, in esclusiva, a CalcioNapoli24:

Raspadori, le amiche Irene e Alice raccontano il loro Giacomo

Rapporto di amicizia, dove avete conosciuto Giacomo?

Irene: “Lo conosco dalle elementari e quindi abbiamo passato tante festività insieme”.

Alice: “Io l'ho conosciuto ad un campo estivo, frequentavamo già le medie. Da lì insieme ad Irene e Davide abbiamo stretto un rapporto forte”.

E quindi un rapporto che si solidifica nel tempo

Irene: “Dalle medie si è consolidata l'amicizia. Uscivamo insieme, noi due, Giacomo e Davide”

Alice: “Spesso si stava a casa di Giacomo e si passava tanto tempo insieme”

Com'era con voi? Si lasciava guardare...

Alice: “Un bel ragazzino, giocherellone e molto buono con noi amici ma con tutti e lo è anche ora”.

Irene: “Sono d'accordo, sempre stato un ragazzo che andava d'accordo con tutti. Ha questo fare amichevole con tutti, molto generoso e alla mano”.

Una costante, la famiglia: solida, bella e la sua fortuna...

Irene: “La famiglia è sempre stata importante per lui, genitori e famiglia sono fondamentali. Questo l'ha aiutato ad arrivare dov'è adesso”.

Alice: “Nonostante il mondo del calcio abbia mille sfaccettature, racconto sempre a tutti che è umile e ha i piedi per terra. Gli fa tanto onore”.

Il rapporto con Enrico è viscerale, scelte condizionate anche dal loro legame

Irene: “Andare al Sassuolo è stato importante. La volontà che ci ha messo ha fatto la differenza”.

Quando lo vedete giocare, che effetto ti fa?

Alice: “Faccio fatica ancora a realizzare la cosa. Ti fa un certo effetto vederlo in tv. E' un ragazzo umile, mi fa strano vederlo in questo mondo col suo carattere”.

Lo stadio Maradona, che effetto ti fa?

Alice: “Non ci ho mai pensato. E', però, emozionante e quando fa gol dici...cavolo!”

Raspadori, l'emozione della vittoria dell'Europeo

La vittoria dell'Europeo con la Nazionale?

Irene: “Sono saltata dalla sedia. Eravamo tutti qua con il proiettore ed è stata un'emozione fortissima, un tripudio”.

Giacomo un bambino giocherellone, aneddoti?

Irene: “Ricordo che al campo estivo Giak si divertiva, ad un certo punto dice ad Alice ed un'altra amica, lui va sott'acqua, si tira su e resta bloccato col collo. E' stato un giorno intero bloccato”.

Alice: “Tante risate, il ricordo di quando si era piccoli. Gli scherzi delle elementari, per esempio...”

Il saluto a Giacomo di Irene e Alice

Cosa ti senti di dirgli?

Irene: “Ti voglio bene, sono molto orgogliosa di te. Mi commuovo a pensarti...il percorso che hai fatto e stai facendo è incredibile. Sono contenta anche della persona che hai accanto perchè vi completate e sicuramente lei ti aiuta anche nel tuo percorso. Continua così”.

Alice: “Da amica sono molto orgogliosa di te, del tuo percorso e per quello che fa oggi. E' un orgoglio per me e per tutta Castel Maggiore. Sono felice di te e della tua ragazza, vi auguro tutto il bene di questo mondo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli