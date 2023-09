Napoli, spunta un'altra squadra turca per Demme: rischio "Bonucci" bis | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - "In uscita invece credo che andranno via Lozano e Demme, che sono in fase di trattativa per uscire": è stato Rudi Garcia lo scorso primo settembre a proferire tali parole. Solo che mentre Lozano era già in viaggio verso Eindhoven, il tedesco aspettava di conoscere il suo destino, che il mister ha voluto evidentemente chiarire.

Demme-Basaksehir: l'idea di calciomercato

Niente spazio quindi per il centrocampista quest'anno a Napoli: ed ora, che succede? Tutti sanno che ci sono ancora alcune finestre di mercato aperte, tra cui quella che affaccia sulla SuperLig turca. Come appreso dalla nostra redazione, c'è un nuovo club che si è inserito nella corsa a Diego Demme e si tratta dell'Istanbul Basaksehir. Nessuna offerta ufficiale, ma una manifestazione d'interesse, questa c'è stata. Da scartare il Galatasaray che ha tenuto Torreira e preso Ndombelé, decisamente più defilato il Fenerbahce che si è riscoperto meno propenso ad investire.

In ogni caso la trattativa sarà comunque complessa, visto che ci sarà da convincere sia il giocatore che il Napoli rispetto alla bontà del trasferimento. Intanto, società ed entourage del calciatore cominciano a fare i conti se la situazione non dovesse subire cambiamenti prima del 15 settembre (giorno della chiusura del calciomercato turco). Dopo averlo escluso dalla lista Champions, probabile infatti che gli azzurri decidano di mettere fuori rosa Demme, che dal canto suo farà valere i suoi diritti in ogni sede che dovesse ritenere opportuna: in questo senso, il caso Bonucci ha fatto scuola.

