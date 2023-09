Lista UEFA SSC Napoli per la Champions League 2023/24: out Demme, c'è il 2005 Russo

Notizie Calcio Napoli - Le rose delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League dovevano essere comunicate entro la mezzanotte di lunedì 4 settembre. E adesso sono definitive, per cui possiamo scoprire quali saranno i calciatori che il Napoli di Rudi Garcia potrà utilizzare per le sfide contro Real Madrid, Braga e Union Berlino, del gruppo C.

Ogni club deve consegnare due liste di giocatori specificando dettagli come numero di maglia, data di nascita e nazionalità. Inoltre, le liste devono contenere la conferma del medico di squadra che tutti i calciatori sono stati sottoposti alla visita medica obbligatoria. La Lista A deve essere consegnata alla federazione competente per una verifica, quindi convalidata e inoltrata alla UEFA entro le 24:00 CET di lunedì 4 settembre. La stessa procedura si applica alla Lista B (Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2002 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni), che deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Lista UEFA SSC Napoli: Champions League 23/24

Lista UEFA Champions League del Napoli

Questa la lista consegnata all'UEFA dalla SSC Napoli per la Champions League 2023/2024 con un solo assente, Diego Demme fuori rosa, e con la presenza del giovane 2005 Lorenzo Russo: