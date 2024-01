Buongiorno-Napoli, nessun contatto: su di lui soltanto una squadra di Serie A, i dettagli | ESCLUSIVA

Nel Napoli che non riesce ad avere continuità in campo, si evidenziano grossi problemi, soprattutto nel pacchetto arretrato. Anche con il Torino, gara persa col punteggio di 3-0, la difesa è stata in affanno. Kim Min-jae non è stato sostituito adeguatamente e questo sta condizionando la stagione in corso. Radu Dragusin piace e si tratta col Genoa, ma c'è il Tottenham che insidia da vicino. Tra i nomi seguiti dagli azzurri, affrontato anche nella gara di ieri a Torino e autore anche di uno dei tre gol, c'è Alessandro Buongiorno che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha dichiarato:

«Vogliamo ripartire dalla vittoria con il Napoli. Forse loro devono riassestarsi un po’, ma grande merito a noi che li abbiamo messi in difficoltà, siamo stati precisi e ordinati».

Alessandro Buongiorno

Buongiorno piace al Napoli ma nessun contatto

Il Torino sa di avere in casa un calciatore finito sul taccuino di diversi club. Accostato al Napoli, il classe 1999 sarebbe visto come alternativa a Dragusin del Genoa, con i granata pronti a chiedere 25 milioni di euro per la cessione nella sessione invernale di calciomercato ma, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, nessun contatto c'è stato con l'agente del calciatore e con il Torino fino a questo momento. Anzi, sempre secondo quanto appreso, l'unica squadra che in maniera concreta ha fatto sapere del proprio interessamento è la Juventus del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli.

