'Sarò con Te', all'anteprima del film l'abbraccio tra De Laurentiis e Spalletti | VIDEO

Notizie Napoli - Alla premiere del film Sar√≤ Con Te al cinema Metropolitan di via Chiaia, il film sul 3¬į Scudetto del Napoli che √® stato mostrato per la prima volta in assoluto nella sala cinematografica del centro citt√†, arriva l'abbraccio tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti.