Sampdoria, Stankovic in conferenza: "L'espulsione ci può stare, il Napoli è top anche in Europa. Zanoli è forte e ci sarà una mano, so già cosa deve migliorare"

Sampdoria Napoli: Stankovic in conferenza stampa. L'allenatore della Sampdoria è intervenuto in diretta dopo la partita di Serie A. La conferenza di Stankovic seguila in diretta anche su CalcioNapoli24:

"Era troppo forte l'emozione per me nel riscaldamento,sono andato negli spogliatoi. Spero solo che abbiamo onorato al meglio due campioni come Vialli e Mihajlovic, così come le loro famiglie e gli amici. Purtroppo abbiamo perso, ma sono state tante le emozioni. Sono uscito orgoglioso.

Ho visto 1 ora Zanoli in campo, poco da giudicare, è entrato nel momento con 1 gol sotto e 1 uomo in meno, c'è stata difficoltà generale e non sua. E' un ragazzo che può darci una grande mano, ha una velocità che deve essere ben controllata in avanti. Può migliorare in fase difensiva e fisicamente è molto strutturato.

Sabiri è tornato dopo il Mondiale con il Covid, ha iniziato ad allenarsi pochi giorni fa. Non era pronto oggi per giocare, c'era grande rischio di infortunio. Colley ha avuto un attacco influenzale forte e provava a tornare, ma non abbiamo ben capito come si sente. Si allenava e poi tornava dentro perché non stava bene, oggi ha fatto un buon allenamento e vediamo domani. Loro sono importanti per questa squadra, ma devono volerlo prima loro. Serve tanta umiltà e sacrificio, mancano 21 partite, dobbiamo darci una svegliata.

Napoli ha dimostrato da inizio campionato che è top, anche in Champions League. Hanno una grande possibilità di rotazione tra titolari e giocatori dalla panchina. Quando inizieranno le coppe europee si vedrà chi saprà gestire meglio certe situazioni, perché giocare ogni 3 giorni diventa difficile.

Non voglio commentare gli episodi, ma l'espulsione ci può stare. Mi porto tante emozioni e bei ricordi di questa partita".