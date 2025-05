Ricavi Champions 2025/26, Calcio e Finanza - La cifra base che incasserà il Napoli

Quanto guadagnerà di base il Napoli nella Champions League 2025/26? Gli azzurri parteciperanno - per la prima volta - alla nuova edizione della Champions League che da quest'anno vede un format diverso rispetto agli anni precedenti. Stando alle stime di Calcio e Finanza, il club del presidente Aurelio De Laurentiis guadagnerà di base una bella cifra di base.

Ricavi Napoli dalla Champions League 2025 2026

Stando alle stime di Calcio e Finanza, il Napoli dovrebbe guadagnare 43,55 milioni di euro. Una cifra di base a cui dovranno poi essere aggiuntele eventuali vittorie così come il piazzamento nella classifica generale.

La somma deriva da: 18,62 milioni di bonus per la partecipazione (cifra in crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024); un premio minimo per i risultati (275mila euro); circa 15,7 milioni dalla quota europea delle somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale; quasi 9 milioni dalla quota non europea dello stesso meccanismo. Sommando tutto, anche nel peggior scenario possibile (zero vittorie e ultimo posto nel girone unico), il Napoli porterà a casa quindi oltre 43 milioni.