Lazio, Martusciello in conferenza: "Solo uno riuscirà a raggiungere la Champions tra 6 squadre, siamo contenti della prestazione ma volevamo la vittoria"

Notizie Calcio Napoli - Conferenza stampa Martusciello dopo Lazio Napoli. Al fischio finale della partita di campionato arrivano le parole del vice tecnico della Lazio in diretta gratis con la conferenza stampa.

"I numeri non mentono, quello che ci sta capitando di avere varie occasioni e non trasformarle in occasioni è un problema che dobbiamo per forza risolverlo. Sono convinto ora che ci sbloccheremo. Il problema del gol è un problema importante, è la cosa più difficile. Siamo contenti della prestazione, ma volevamo e ci aspettavamo la vittoria. La Supercoppa ha lasciato delle scorie, loro ci hanno fatto correre tanto. C'è stata una prestazione scadente in Supercoppa, nessuno si aspettava ciò che abbiamo mostrato. Per il gol si può lavorare fino ad un certo punto, poi sono i giocatori con il loro talento a mettere quel pizzico in più. Mancavano giocatori a noi e a loro, abbiamo fatto una signora partita rispetto quanto accaduto contro l'Inter. Non cambia niente questo risultato per la corsa alla Champions, siamo in piena corsa e siamo 6 squadre in pochi punti dove solo una arriverà a quel traguardo".