Moviola Napoli-Cremonese Coppa Italia: Bergonzi boccia Maria Sole Ferrieri Caputi

Moviola Napoli Cremonese Coppa Italia, al termine della partita a Mediaset sono arrivate le analisi dell'ex arbitro Mauro Bergonzi su Maria Sole Ferrieri Caputi:

"Su Gaetano c'era calcio di rigore nel primo tempo, il giocatore del Napoli anticipa nettamente Pickel. L'arbitro era vicinissimo e non prende nessuna decisione, è un chiaro evidente errore. Non capisco come il Var Marini non sia intervenuto. Lo stesso Var ieri era al Monday Night Empoli-Sampdoria, dove ha annullato un gol netto alla Samp nel recupero.

Sul gol di Juan Jesus non era facile e l'arbitro è stata brava a dare la rete come regolare. Simeone salta di testa e non va ad ostacolare Carnesecchi.

Sernicola è stato espulso dopo 4 fallacci, meritava di essere rosso già prima per un duro fallo su Juan Jesus e un altro su Zerbin. Il Var doveva intervenire per il rosso già sul primo fallo su Juan Jesus".