Il commento della SSC Napoli: "Palo-traversa a porta vuota incredibile per Simeone! Eliminati, ma sabato in campionato..."

Il Napoli perde ai rigori contro la Cremonese e viene eliminato dalla Coppa Italia. Questo il messaggio sul sito ufficiale del club:

"La Cremonese vince ai calci di rigore al Maradona ed elimina il Napoli dopo una sfida lunghissima e combattuta sotto la pioggia. Il match si chiude sul 2-2 dopo che la Cremonese era passata poco prima del 20esimo minuto. Poi la rimonta degli azzurri che pareggiano con Juan Jesus, bravo a colpire di testa in mischia, e poi sorpassano con una bellissima girata, sempre di testa, di Simeone al 37'. Il 2-1 resiste ed è legittimato anche da un dominio del campo del Napoli. Ma quasi al 90esimo arriva il pregevole colpo di testa di Felix che rimanda tutto ai supplementari. L'extra time potrebbe decidere il passaggio del Napoli ma un destro al volo di Simeone colpisce prima il palo e poi la traversa con un rimpallo che ha dell'incredibile a porta vuota. Si va ai rigori. La Cremonese li segna tutti, nel Napoli Lobotka la manda fuori. Si ferma qui la strada degli azzurri in Coppa Italia, ma riprende sabato in campionato con il derby contro la Salernitana. Con un cammino straordinario che splende di luce azzurra. L'emozione continua...".