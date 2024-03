Ultimissime formazioni Barcellona Napoli, Sky: Calzona scioglie i dubbi, Xavi recupera un big

Ultimissime formazioni Barcellona Napoli - Alle ore 21:00 di questa sera martedì 12 marzo 2024 andrà in scena Barcellona-Napoli. La gara, che si disputerà allo stadio Olimpico del Montjuic, è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Calzona e Xavi si giocano il passaggio ai quarti di finale. I colleghi di Sky Sport riportano le seguenti ultissime notizie in merito alle formazioni che dovrebbero scendere in campo:

Formazioni Barcellona Napoli, ultimissime Sky Sport

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

Assenze importanti tra i blaugrana: indisponibili De Jong e Pedri che si aggiungono a Gavi e Baldé. Ancora out Ferran Torres

Raphinha, dopo essere uscito col Maiorca, è convocato. Da capire se potrà essere della partita

Davanti conferme per il tridente con Lewandowski insieme a Yamal e Felix

Fermin Lopez si candida per completare il centrocampo, dietro possibile chance per il 17enne Cubarsì

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona