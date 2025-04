Ufficiale: Napoli in Champions League 2025-2026! Raggiunta la qualificazione aritmetica

Il Napoli torna in Champions League! Adesso è ufficiale: la SSC Napoli è aritmeticamente qualificata alla prossima UEFA Champions League 2025-2026 grazie al risultato di Udinese-Bologna stasera.

Napoli in Champions League

Il Bologna ha pareggiato 0-0 in trasferta ad Udine e ora è quinta a 61 punti quando mancano le ultime quattro giornate di campionato. Ciò significa che anche se il Napoli (74 punti) perdesse tutte le prossime partite e il Bologna le vincesse tutte portandosi a 73 punti, non riuscirebbe comunque ad intaccare il posto Champions del Napoli. Calcoli alla mano, se anche la Lazio avesse vinto stasera contro il Parma, il risultato sarebbe stato ininfluente e il Napoli sarebbe rientrato comunque tra le prime quattro.

Dunque è ufficiale, la matematica non mente: il Napoli ritorna in Champions League, raggiunta la qualificazione aritmetica! La fase a gironi di Champions 2025-2026 inizierà il 16-18 settembre 2025 e si concluderà il 28 gennaio 2026, la finale si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, il 30 maggio 2026.

Sorteggio fase a gironi Champions League 2025 2026

Il sorteggio per la fase a gironi si terrà a Monaco il 28 agosto 2025. Le 36 squadre qualificate, compreso il Napoli, saranno suddivise in quattro fasce da nove squadre ciascuna in base al loro coefficiente per club UEFA. Il Napoli è attualmente 33esimo nel Ranking Uefa.