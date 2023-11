Real Madrid-Napoli, la rifinitura di Ancelotti: out anche Modric! | FOTO & VIDEO CN24

UEFA Champions League - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto al video integrale della parte di rifinitura del Real Madrid di Carlo Ancelotti aperta alla stampa, con le immagini di CalcioNapoli24.

Real Madrid-Napoli: out Modric nella rifinitura

La notizia di oggi della rifinitura dei blancos verso Real Madrid-Napoli è l'assenza in campo e in gruppo di Luka Modric: dopo l'infortunio nella ripresa di Cadiz-Real (Ancelotti ha parlato di "un sovraccarico all'ischio"), il centrocampista era in dubbio per la sfida contro i partenopei. Ma a quanto pare non ci sarà.

E si aggiunge agli assenti Kepa, Courtois, Camavinga, Tchouameni, Militao e Vinicius Jr, oltre al solito Arda Guler.

Clicca su play per guardare il video, in allegato la fotogallery di Ciro De Luca: