Non c'è due senza tre, il Napoli a Madrid ha una chance da non sprecare

Bilancio contro club spagnoli: V6 P7 S10 GF28 GS34

Bilancio in trasferta contro club spagnoli: V3 P1 S7

Prima della seconda giornata, l'ultima partita del Napoli contro una squadra spagnola risaliva agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League 2021/22, quando è stato eliminato dal Barcellona dopo un 1-1 esterno all'andata e una sconfitta casalinga per 4-2 al ritorno.

ha evitato la sconfitta per la seconda volta nelle ultime sette partite contro club spagnoli (V1 P1). La vittoria per 2-1 contro il Granada al ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21 – sfida persa complessivamente per 3-2 – è stata una delle sole due del Napoli nelle ultime 15 gare contro club spagnoli, in casa e fuori (P5 S8).

nella fase a gironi di , la sesta nelle ultime otto stagioni. La stagione 2022/23 è stata quella di maggior successo in Coppa dei Campioni per il Napoli , che ha concluso il Gruppo A davanti a Liverpool , Ajax e Rangers e ha battuto l' Eintracht Francoforte agli ottavi (2-0 t, 3-0 c). Il Milan , però, ha interrotto la sua marcia vincendo un quarto di finale tutto italiano (0-1 t, 1-1 c).

ha vinto otto delle ultime 11 partite della fase a gironi di Champions League (P1 S2). La scorsa stagione, i partenopei hanno vinto il loro terzo scudetto (il primo dal 1990) con 16 punti di vantaggio.

Dopo aver vinto il campionato, Luciano Spalletti ha lasciato la panchina in estate. Al suo posto è subentrato Rudi García, ex allenatore della Roma. Il 14 novembre, però, il tecnico francese è stato sostituito con Walter Mazzarri (che aveva allenato i partenopei dal 2009 al 2013) fino al termine della stagione.

Ancelotti è stato alla guida del Napoli da agosto 2018 a dicembre 2019, centrando il secondo posto in Serie A nella sua unica stagione completa in panchina.

Ancelotti ha giocato nel Milan dal 1987 al 1992, vincendo due campionati e due Coppe dei Campioni. Quindi ha allenato il Milan dal 2001 al 2009, vincendo due Champions League e uno scudetto.

L'ex centrocampista ha anche giocato nel Parma e nella Roma e ha allenato Reggiana, Parma, Juventus e Napoli.

Da allenatore, Ancelotti ha incontrato il Napoli 13 volte: quattro con il Parma, quattro con la Juventus, quattro con il Milan e una col Real Madrid. Il suo bilancio è V10 P1 S2.

Antonio Rüdiger ha giocato nella Roma dal 2015 al 2017. Nella prima stagione il suo allenatore era García.

ha giocato nella Roma dal 2015 al 2017. Nella prima stagione il suo allenatore era . Jesper Lindstrøm militava nell' Eintracht Francoforte battuto 2-0 dal Real in Supercoppa UEFA 2022 a Helsinki. David Alaba ha segnato il primo gol, mentre Vinícius Júnior ha servito l'assist per il secondo.

Il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, giocava nell'Atalanta battuta 1-0 in casa dal Real Madrid negli ottavi di Champions League 2020/21. Ferland Mendy ha segnato l'unico gol della partita su assist di Luka Modri?.

Ha giocato in Italia anche:

Brahim Díaz (Milan 2020–23)

Con la maglia del Milan, Díaz ha giocato contro il Napoli ai quarti di finale della scorsa Champions League. La sua squadra ha vinto 1-0 a Milano e pareggiato 1-1 a Napoli.

Hanno giocato in Spagna:

Stanislav Lobotka (Celta Vigo 2017–20)

(Celta Vigo 2017–20) Andre-Frank Zambo Anguissa (Villarreal 2019/20 prestito)

(Villarreal 2019/20 prestito) Mathias Olivera (Getafe 2017–22, Albacete 2018/19 prestito)

Hanno giocato insieme:

Mario Rui, Juan Jesus e Antonio Rüdiger (Roma 2016/17)

Compagni di nazionale:

Federico Valverde e Mathías Olivera (Uruguay)

Dani Carvajal e Fran García hanno giocato 90 minuti, mentre Joselu è entrato a fine partita nell'1-0 in trasferta della Spagna sulla Norvegia di Østigård a Oslo il 15 ottobre nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024.

Bellingham è stato atterrato da Giovanni Di Lorenzo in area conquistando il rigore del primo gol dell'Inghilterra nel 3-1 contro l'Italia a Wembley il 17 ottobre. Bellingham ha realizzato anche il secondo gol che ha permesso all'Inghilterra di qualificarsi per la fase finale della prossima estate, mentre Giacomo Raspadori è entrato in campo sul finale della gara.