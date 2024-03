Lo scherzo di Lindstrom a Ngonge, la concentrazione di Osimhen e le videochiamate in corso: il walk around del Napoli sul campo del Barcellona | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Il Napoli è arrivato a Barcellona nel tardo pomeriggio e si è diretto subito allo stadio del Montjuic per effettuare il walk-around sul campo che vedrà domani sera la sfida tra Barcellona e Napoli alle ore 21:00. Gli azzurri sono giunti sul terreno di gioco per tastare ciò che domani sera sarà un campo di battaglia, sportiva s'intende. Tutti concentrati ma sereni, con Lindstrom che scherza con Ngonge a più riprese. Clicca su play per guardare il video e su foto allegate per vedere le immagini dei nostri inviati: