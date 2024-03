Incredibile Real Madrid, presentata una denuncia ufficiale: c'entra anche Barcellona-Napoli

Notizie calcio. Il Real Madrid, attraverso un comunicato apparso sui suoi canali ufficiali, ha comunicato di aver presentato una denuncia per i fatti che si sono verificati prima delle partite del Napoli a Barcellona e dell'Inter contro l'Atletico Madrid:

"Il Real Madrid C. F. ha presentato una denuncia alla Procura Ufficiale dello Stato per reati di odio e discriminazione relativi agli abusi razzisti e incitanti all'odio rivolti al nostro giocatore Vinicius Junior nelle zone circostanti lo Stadio Olimpico di Montjuic e lo Stadio Metropolitano di Madrid, davanti al F. C. Barcelona. -Napoli e Atletico Madrid-Inter Champions League.

Il Real Madrid invita la Procura a richiedere alle forze di sicurezza le registrazioni disponibili di entrambi i luoghi per identificare gli autori degli abusi. Il Real Madrid condanna questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio contro il nostro giocatore Vinicius Junior, che purtroppo sono una preoccupazione ricorrente e continua da tempo. Il nostro club continuerà a lavorare duramente per sostenere i valori del calcio e dello sport nel suo insieme e resterà fermo nella lotta per un approccio di tolleranza zero verso il tipo di incidenti spregevoli a cui abbiamo assistito in più occasioni negli ultimi tempi".