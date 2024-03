Clamoroso De Laurentiis, Il Mattino: "Ammicca alla Superlega! Chiacchierata con Laporta del Barça"

Ultime notizie Champions League - Retroscena dopo Barcellona-Napoli, quello raccontato da Il Mattino, che parla di una chiacchierata De Laurentiis-Laporta, presidente dei blaugrana, per quanto riguarda il progetto Superlega:

"Intanto, con Laporta è tornato a parlare della SuperLega: qualcosa lo continua ad attrarre nel progetto degli scissionisti dell'A22. Ieri De Laurentiis ha avuto contatti con i vertici della Lega, assai infastidito per la sanzione da 100 mila euro per il silenzio anti-Dazn. Anche la Uefa, intanto, multerà il Napoli per l'episodio Politano-Sky: è stato aperto un procedimento per la "violazione delle regole basiche di condotta decente".