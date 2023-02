Biglietti Napoli-Eintracht: già esaurite le due Curve! Ultimi tagliandi per altri due settori | FOTO

Biglietti Napoli EIntracht di Champions League, è corsa al biglietto per la prossima partita degli Ottavi di Finale del Napoli che giocherà contro l'Eintracht Francoforte.

Biglietti Napoli Eintracht: Curva B esaurita

Champions League - Biglietti Napoli Eintracht Francoforte già in In esaurimento dopo soltanto 3 ore dal via alla vendita. Lunghe code e tanti tifosi che hanno provato nelle ultime ore a provare ad andare allo stadio per la prossima partita del Napoli in Champions. Sono già terminati tutti i tagliandi disponibili per il settore Superiore della Curva B e della Curva A, sono in vendita gli ultimi, invece, per altri due settori che presto potrebbero terminare: Tribuna Nisida e Distinti Superiore.

Sono questi i prezzi biglietti Napoli Eintracht Francoforte con la tariffa intera:

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 150,00

Tribuna Family € 80,00 (adulto)/€ 40,00 (under 12)

Distinti € 100,00

Curve € 60,00 (ESAURITE)

Questi, invece, sono i prezzi Napoli Eintracht Francoforte riservati agli abbonati della stagione attuale (2022/23):

Tribuna Posillipo € 200,00

Tribuna Nisida € 120,00

Distinti € 80,00

Curve € 48,00