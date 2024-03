Barcellona-Napoli, tensione all'esterno dello stadio: scontri tra napoletani e Polizia

Barcellona-Napoli, tensione all’esterno dello stadio Olimpico a Barcellona. Scontri tra tifosi partenopei e forze dell’ordine con molti sostenitori azzurri costretti a scappare per mettersi al sicuro.

Barcellona-Napoli, scontri con la Polizia nel pre partita

A far scattare la scintilla è stata la modalità di ingresso dei presenti per il settore ospiti. Erano stati organizzati prima vari varchi di accesso per poi riorganizzare il tutto, allontanando momentanemente i tifosi, e creando un unico varco. Nel frattempo, però, c'è chi ha perso la pazienza per la lunga attesa e in generale per il disordine.