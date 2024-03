Barcellona-Napoli, Calzona può sorridere: c'è "un nuovo" rinforzo in attacco per lui

Ultime news Champions League - Non l'ha praticamente mai avuto a disposizione, Francesco Calzona, l'attaccante azzurro arrivato a gennaio: Cyril Ngonge è infatti assente da Napoli-Barcellona per infortunio, saltando le cinque partite giocate dal Napoli col nuovo tecnico in panchina.

Ngonge rientra: convocato per Barcellona-Napoli?

E adesso, Ngonge mette Barcellona-Napoli nel mirino. Perché da Castel Volturno, e dal report della SSC Napoli, arrivano notizie confortanti su un suo rientro fra i convocati in Spagna:

"Rrahmani, Ngonge e Cajuste hanno svolto una prima parte di lavoro con la squadra e successivamente allenamento personalizzato in campo".

Insomma, Ngonge potrebbe essere per la prima volta a disposizione di Calzona e potrebbe essere un'ottima carta da giocarsi in attacco, a partita in corso, a Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.