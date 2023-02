Zaniolo torna subito in Italia: clausola per la Serie A, le cifre

Ultimissime di calciomercato che riguardano il trasferimento di Zaniolo al Galatasaray e che già pensa alla Serie A. Perché il giocatore appena approdato al club turco piace in Italia a Napoli, Milan e Juventus. Spunta la clausola rescissoria.

Calciomercato: Zaniolo di nuovo in Serie A

Calciomercato - Zaniolo lascia la Roma e firma con il Galatasaray. Come riportato da Tuttosport Nicolò Zaniolo si legherà fino al 2027 al Galatasaray. Accordo da 15 milioni di euro di parte fissa più bonus facilmente raggiungibili fino a un massimo di 23 milioni di euro. Presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro valida anche per la Serie A nell'accordo. Una clausola che varrà in estate e che è destinata a scendere tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e 25 nel 2025.