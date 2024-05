TMW - Sogno Conte, ma De Laurentiis aspetta la risposta degli altri allenatori: la situazione

Calciomercato Napoli - Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW, è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

"Italiano va sempre tenuto in considerazione per la panchina del Napoli, ovvio che il sogno sia Conte, lui continua ad essere un'opzione per il Napoli ora bisogna vedere se De Laurentiis avrà le sue risposte dagli altri tecnici. Ormai siamo in un mese importante perché poi il Napoli deve riprogrammare e non può andare troppo avanti. Io son sempre dell’idea che la Premier League sia un campionato da tenere in considerazione per l’acquisto di Osimhen, credo che in Premier abbiano la possibilità di fare offerte importanti per il nigeriano, ma occhio ovviamente al Psg. Io credo che Dobvyk sia una delle soluzioni, David lo stanno monitorando da tempo ma un club grande come il Napoli segue più profili".