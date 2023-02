Ultim'ora: il Napoli piomba su Vicario! L'Empoli chiede 18-20 milioni di euro

Calciomercato, il Napoli piomba su Vicario! Ultimissime notizie: a pochi minuti dal fischio d'inizio di Spezia-Napoli, il giornalista Nicolò Schira rivela l'interessamento della SSC Napoli per il portiere classe 1996 dell'Empoli, Guglielmo Vicario.

Vicario al Napoli?

Vicario Guglielmo

Su Vicario oltre al Napoli ci sarebbe anche la Roma: ad oggi l'Empoli chiede circa 18-20 milioni di euro per vendere il giocatore. Secondo Schira, anche altri club stranieri hanno iniziato a monitorare Vicario nelle scorse settimane.

Se Alex Meret non rinnova, è possibile che il Napoli sia costretto a trovarsi un nuovo portiere e Vicario dell'Empoli potrebbe essere la soluzione per la prossima stagione. Anni 27, Vicario è alla sua terza stagione in Serie A, dopo aver giocato già l'anno scorso per l'Empoli e l'anno precedente con il Cagliari. Ha fatto tutta la trafila dalla Serie D alla Serie B con la maglia del Venezia.