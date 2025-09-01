UFFICIALE - Elmas è (di nuovo) un giocatore della SSC Napoli: arriva il tweet di ADL

Ultimissime calciomercato Napoli: accolto con immenso affetto al suo rientro in città per questa seconda esperienza napoletana, Elijf Elmas ora è ufficialmente un nuovo giocatore della SSC Napoli.

Il centrocampista macedone, infatti, è stato appena annunciato da Aurelio De Laurentiis via X.

“Bentornato Elijf”, questo il tweet del presidente con cui conferma anche questo importante rinforzo a centrocampo.

Questo, invece, il comunicato della SSC Napoli:

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas dal RasenBallsport Leipzig. Nato il 24 settembre 1999, il calciatore macedone è cresciuto nelle giovanili del Rabotni?ki e della Stella Rossa. Dopo l'esperienza al Fenerbahçe, Eljif approda al Napoli nel luglio 2019, disputando 189 partite e segnando 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Torna a indossare la maglia azzurra dopo aver giocato con Lipsia e Torino. Bentornato, Eljif!".