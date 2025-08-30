Visite mediche Hojlund a Villa Stuart, fissata data e ora | CN24

Ultimissime calciomercato Napoli: le tanto attese visite mediche Rasmus Hojlund a Villa Stuart sono finalmente realtà. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, infatti, sono state prenotate per domani domenica 31 agosto alle ore 9 i test presso la clinica romana.

Calciomercato Napoli, fissate le visite mediche per Hojlund 

Hojlund è stato pagato subito 6 milioni per il prestito, con riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League con la cifra aggiuntiva di 44 milioni di euro. Firmerà un contratto 1più 5. Il suo contratto prevederà a partire dal 2027 anche una clausola rescissoria superiore agli 80 milioni

