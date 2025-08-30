UFFICIALE - Nuova avventura per Garnacho: lo hanno appena annunciato

Calciomercato internazionale - È ufficiale adesso: nuova avventura per Alejandro Garnacho che si mette alle spalle l’esperienza agrodolce al Manchester United.
L’attaccante argentino, trattato dal Napoli a gennaio, è stato infatti annunciato poco fa dal Chelsea con un post della società londinese attraverso i propri canali social con l’immagine del fantasista albiceleste.
Nelle prossime ore ci sarà un'altra importante uscita dai Red Devils: quella di Rasmus Hojlund atteso domani per le visite mediche con la SSC Napoli.