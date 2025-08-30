Cagliari, Pisacane a DAZN: "Napoli partita speciale, non è come le altre! Qui ci sono le mie origini, ma oggi..."

Notizie Napoli calcio - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Cagliari:

“Sensazioni di entrare al Maradona? Noi lavoriamo sempre per mettere in difficoltà gli avversari. Per me ci sono emozioni importanti, è la mia città e non è una partita come le altre. Qui c’è la mia famiglia, le mie origini, i miei parenti e gli amici. Però sono 10 anni che ho dedicato la vita professionale al Cagliari e penso a fare bene per questi colori”.

Cagliari squadra che ha acquistato più italiani? In Italia ci sono tanti ragazzi che possono vestire maglie di società importanti. Noi diamo occasione per entrare nel grande calcio, poi dispiace che a volte non riusciamo a prenderli tutti”.

Messaggi dai Quartieri Spagnoli? Sono concentratissimo sul Cagliari, qualcuno di sarà, ma li vedrò solo dopo la partita?".

