Hojlund-Napoli, Radio CRC, SKY e Sportitalia svelano il valore della clausola rescissoria: le cifre

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla trattativa Hojlund. Il collega di Radio CRC, Marco Giordano, svela le presunte cifre della clausola rescissoria inserita nel contratto.
Alcune cifre dell’affare Højlund-Napoli: stipendio da 5 milioni circa a stagione per il calciatore (mantiene gli standard dello United) e clausola rescissoria superiore agli 80 milioni per il danese.
Anche la redazione di SKY Sport conferma il valore della possibile clausola rescissoria: "SSC Napoli , la clausola rescissoria nel contratto di Højlund sarà di oltre 80 milioni di euro". Questo invece il tweet di Alfredo Pedullà: "La clausola è di 90 milioni".