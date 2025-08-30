Hojlund-Napoli, Radio CRC, SKY e Sportitalia svelano il valore della clausola rescissoria: le cifre

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla trattativa Hojlund. Il collega di Radio CRC, Marco Giordano, svela le presunte cifre della clausola rescissoria inserita nel contratto.

Clausola rescissoria Hojlund Napoli, le cifre

Alcune cifre dell’affare Højlund-Napoli: stipendio da 5 milioni circa a stagione per il calciatore (mantiene gli standard dello United) e clausola rescissoria superiore agli 80 milioni per il danese.

Anche la redazione di SKY Sport conferma il valore della possibile clausola rescissoria: "SSC Napoli , la clausola rescissoria nel contratto di Højlund sarà di oltre 80 milioni di euro". Questo invece il tweet di Alfredo Pedullà: "La clausola è di 90 milioni".

