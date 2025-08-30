Hojlund-Napoli, Sky rivela - Nel contratto ci sarà anche la clausola rescissoria: i dettagli

Rasmus Hojlund

Calciomercato Napoli, nel contratto di Rasmus Hojlund ci sarà anche una clausola rescissoria come riferisce Sky Sport

Calciomercato Napoli - Nel contratto di Rasmus Hojlund con il napoli ci sarà anche una clausola rescissoria. Lo rivela Gianluca Di Marzio su X:

"Nel contratto di Hojlund con il Napoli ci sarà una clausola rescissoria: parti al lavoro per finalizzare i futuri termini di pagamento"



Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha poi aggiunto altri dettagli legati all'arrivo dell'attaccante danese alla corte di Antonio Conte:

"Il Napoli è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante: siamo agli ultimi dettagli formali per l’arrivo di Rasmus Højlund in Italia. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il Manchester United nelle ultime ore: i due club stanno sistemando i termini di pagamento per la clausola rescissoria che sarà inserita nel contratto del giocatore"

