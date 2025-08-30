Incredibile Chelsea, Delap ko mentre Jackson è in volo: allo sbarco succede l'impensabile | VIDEO

Davvero incredibile quello che sta accadendo al Bayern Monaco in queste ore. Il club bavarese era in attesa in aeroporto dell'arrivo del calciatore Nicolas Jackson dal Chelsea, imbarcatosi nel primo pomeriggio da Londra direzione Germania per sottoporsi alle visite mediche di rito. Quando però è atterrato a Monaco si è verificato un vero colpo di scena: il Chelsea, complice l'infortunio di Delap proprio mentre il compagno di squadra era in volo, ha chiesto al giocatore senegalese di far rientro alla base perchè non c'erano più le condizioni per finalizzare il prestito. La risposta degli agenti dell'attaccante è stata immediatamente negativa. Per il trasferimento dell'ex Villareal i campioni di Germania avevano messo la cifra record di 15 milioni per il prestito e ben 80 per l'eventuale riscatto.