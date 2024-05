Sportitalia - Confermato l'incontro Conte-Napoli a Torino: contatti fitti con De Laurentiis sul contratto!

Calciomercato SSC Napoli - Nuovo allenatore, la strada sembra tracciata: i contatti sono fitti fra Antonio Conte e De Laurentiis. E ci sarebbe stato un incontro fra l'ex allenatore fra le altre di Juventus e Inter, con la dirigenza della SSC Napoli.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato così della situazione Conte-Napoli:

"Di Gian Piero Gasperini, che conosco benissimo dai tempi di Crotone, ho un ricordo nitido che porterò sempre con me. La domanda di mercato è: qualcuno può portar via Gasperini alla famiglia Percassi? Nella vita tutto è possibile, il Napoli lo corteggia da sempre, ma tra corteggiare e firmare c’è una bella differenza. Gian Piero è il Governatore di Bergamo, io so che ha due sogni veri: il Genoa (che lo ha anche sondato un po’ di tempo fa senza grandi sbocchi) e la Juve che adesso sta facendo un’altra scelta, sarebbero due ritorni.

Il valzer delle panchine deve consumare passaggi significativi, ce ne sono troppe e importanti da occupare. Confermato, malgrado goffe smentite governative, l’incontro tra Antonio Conte e il Napoli di sabato scorso a Torino. Ve lo confermo. Non c'era De Laurentiis a questo incontro, ma era ben rappresentato. Gli hanno formulato questa proposta che Conte sta prendendo seriamente in considerazione. Ai tifosi chiedo un minimo di pazienza per gli aggiornamenti. Si tratta di una trattativa molto concreta, il focus è su Conte e per ora il Napoli ha lasciato perdere tutte le altre piste. Poi, certo, bisogna andare fino in fondo, ma Conte e De Laurentiis stanno parlando in modo fitto, anche sul contratto. Hanno parlato di rinforzi e contratto, è la pista che dobbiamo seguire di più.

ADL ha bisogno di una scossa, deve prendere un allenatore che risvegli l’entusiasmo sopito e smarrito. E fino a quando Conte è un’opzione la tigre va cavalcata, senza trascurare le altre soluzioni (Pioli-Italiano) per il momento in stand-by. Della situazione legata a Gasperini abbiamo già detto".