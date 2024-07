Sky - Napoli, nuovo prestito per Ambrosino: è sfida Frosinone-Bari, c'è una favorita

Calciomercato SSC Napoli - Come raccontato dall'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è corsa a due per il talento azzurro Giuseppe Ambrosino:

"Il Frosinone è in vantaggio sul Bari per Ambrosino, ma i pugliesi continuano a trattare. Entrambe le squadre lavorano per un prestito secco".