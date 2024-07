Sky - Napoli-Lukaku, il rapporto con Conte pesa! Ma il Milan ha un altro vantaggio: le ultime

Calciomercato Napoli, è sfida col Milan per Romelu Lukaku e si entra potenzialmente nel vivo come riportano i colleghi di SkySport.

Calciomercato Napoli, ultimissime su Lukaku

Ecco quanto riferito in diretta durante lo speciale mercato in particolare da Luca Marchetti: "C’è stato un contatto Conte-Lukaku e la nostre sensazione è che non possa non pesare questo rapporto all'interno di questa vicenda. La volontà di Lukaku del resto è sempre decisiva in ogni trasferimento. Questo però non significa che al Milan non può andare, tra l’altro i rossoneri hanno il fattore tempo come vantaggio perché finché gli azzurri non vendono Osimhen in Premier o in Arabia non può prendere il belga. Il Chelsea nel frattempo dà più che volentieri ma non in prestito, il Milan dall’altra parte insiste sul prestito".