Futuro da decifrare per Anguissa, il Napoli si guarda intorno: piace Bouaddi del Lille | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - In attesa di capire gli sviluppi futuri su Frank Anguissa - il Napoli ha azionato l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2027 - gli azzurri si stanno comunque guardando intorno per possibili rinforzi a centrocampo. Nonostante il nuovo contratto, la permanenza in azzurro di Anguissa non è infatti scontata. In caso di offerta ritenuta congrua, il calciatore del Camerun potrebbe fare le valigie.

Anguissa in bilico, Napoli su Bouaddi

Nel ricco database di nomi che Giovanni Manna ha a disposizione, c’è un profilo che piace molto al direttore sportivo del Napoli. Si tratta di Ayyoub Bouaddi del Lille, classe 2007, che quest’anno si è messo in mostra diventando un pilastro della formazione francese. Bouaddi ha un fisico praticamente da corazziere (186 centimetri) e può giocare sia a due che a tre in mezzo al campo. Il suo contratto con il Lille scade nel 2027. Il Napoli è interessato nell’attesa di capire l’evoluzione della situazione legata ad Anguissa. La valutazione del cartellino da parte del Lille è di 25 milioni di euro. Bouaddi ha giocato in questa stagione 23 partite in Ligue 1, 9 in Champions Ligue e 3 in Coppa di Francia facendo anche 2 assist.

