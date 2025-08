Sky: Napoli-Juanlu, azzurri più dentro che fuori! Gli hanno fatto una promessa

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport sul mercato in entrata, con la trattativa per Juanlu Sanchez che non è affatto arenata.

Il Napoli ha lasciato un po' di corda al Siviglia, forte della promessa fatta a¬†Juanlu: "da quanto ci risulta¬†il Napoli per√≤ √® pi√Ļ dentro che fuori", assicura il giornalista Luca Marchetti. L'offerta √® di 17 milioni di euro, la richiesta √® di 20 milioni.¬†Zanoli¬†molto probabilmente andr√† via, al Bologna pi√Ļ che all'Udinese: l'offerta √® di 5 milioni di euro.