Sky - Milinkovic-Savic verso il Napoli: il portiere salta le partitelle col Torino, novità dal ritiro granata

Calciomercato Napoli - Direttamente dal ritiro del Torino a Prato allo Stelvio, Paolo Aghemo, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere granata è in cima alla lista dei desideri di mister Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Milinkovic-Savic può andare a Dimaro, ma il problema è capire se il giocatore riuscirà ad arrivarci prima della fine del ritiro. Vanja non prende parte alle partitelle in ritiro con la squadra, evita i contatti fisici. Sicuramente è in uscita verso Napoli”.