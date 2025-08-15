Napoli, nuovo acquisto per le giovanili: attaccante turco-olandese classe 2007

Calcio Mercato  
Ultimissime notizie di calciomercato Napoli: su YouTube il giornalista Matteo Moretto, collega di Fabrizio Romano, fa il punto sulle trattative in corso e annuncia a sorpresa un nuovo acquisto del Napoli in attacco: si tratta di Ozder Ozcan, attaccante turco classe 2007 che gioca nell'Igdir FK.

Ozcan ha 18 anni, è turco ma è nato e cresciuto in Olanda, dove ha giocato a lungo per le giovanili nell'ADO Den Haag. Ecco quanto riportato da Moretto:

"Ozcan è una prima punta e arriverà in prestito con diritto di riscatto. È un acquisto in prospettiva per il settore giovanile del Napoli. A meno di cambiamenti, sarà presto un nuovo calciatore della SSC Napoli: la trattativa di fatto è verbalmente chiusa, mancano solo le firme ma la trattativa è più che ben indirizzata".

